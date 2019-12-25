معلمون بـ”القريشة” يدخلون في اضراب عن العمل

دخل معلمو مدرستين ثانويتين بالمدينة (٥) بمحلية القريشة في اضراب مفتوح عن العمل ابتداءً من أمس على خلفية الوقفة الاحتجاجية التي نفذها الطلاب للمطالبة بإقالة مدير المدرستين.
وقال عدد من الطلاب لمصادر،أن المدرسة تعاني من نقص في معلمين ومعلمات المواد الأساسية.
وكانت وزارة التربية والتعليم بالقضارف بحسب موقع صحيفة الجريدة، قد عقدت اجتماعاً مع مواطني المنطقة وإدارة المدرسة للاستماع للطرفين، واتهمت أسر الطلاب مدير المدرسة بالتماطل في الإستجابة لرفع مطالبهم للوزارة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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