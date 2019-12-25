صغيرون تكشف: جامعة السلام ليس لديها “منهج للطب”

التاريخ: 25-ديسمبر-2019
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كشفت وزيرة التعليم العالي انتصار صغيرون عن ان كلية الطب بجامعة السلام بالمجلد ليس لديها منهج.
وتعهدت في الوقت ذاته بعدم اغلاق أي جامعة وقالت في مؤتمر صحفي بـ(سونا) أمس، (ما حنقول لأي جامعة اقفلي وستكتفي الوزارة بإصدار نشرة لتحديد الجامعات التي ستدخل في التقويم).
وفيما يختص بطلاب كلية الطب بجامعة السلام قالت الوزيرة بحسب موقع صحيفة الجريدة: (التقيت بهم وتم الاتفاق على تكوين لجنة وإيفادها إلى الجامعة، واللجنة قامت بمهامها واكتشفنا ان كلية الطب ليس لديها منهج، وذكرت (طلاب كلية الطب بجامعة السلام وصلوا قبل اللجنة للخرطوم وعندما علموا بقدومها اعتصموا أمام مبنى الوزارة).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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