التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : أخبار 9 مشاهدة قال رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم إن عجز السلطات الانتقالية عن إطلاق سراح أسرى حركة العدل والمساواة والكشف عن المخفيين منهم، يشكك في صدقها وقدرتها على تحقيق سلام قابل للاستدامة، وأضاف جبريل في تغريدة على موقع التواصل (تويتر) وبحسب صحيفة آخر لحظة: فليعلم الجميع أن أسرانا هم مفاتيح السلام. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جبريل: عدم إطلاق الأسرى يشكك في صدق الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.