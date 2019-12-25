الأنيقة شهد المهندس تتسيد السوشيال ميديا وتبهر رواد مواقع التواصل بصور حديثة..!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أبهرت المذيعة السودانية المعروفة شهد المهندس رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهورها بإطلالة جديدة وصفت بالمبهرة. وبحسب متابعات محرر كوش نيوز فقد تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صور حديثة للمذيعة الملقبة بأنيقة الاعلام السوداني تم التقاطها لها أثناء جلسة تصوير. ووفقاً للمتابعات فقد أبهرت المهندس رواد مواقع التواصل بشكلها الجديد الذي أظهرها أكثر جمالاً وأناقة وذلك بعد أن فقدت الكثير من وزنها. وكانت شهد قد أكدت في تصريحات سابقة إنها اجتهدت لإنقاص وزنها لأنها كانت في فترة من الفترات تشعر بالضيق من زيادة وزنها وأن عزيمتها على التغيير بدأت منذ شهر ديسمبر من العام الماضي. وقالت نجمة النيل الأزرق وسودانية 24 السابقة أن كل ما قامت به هو تركها الأكل المتأخر والإسراف في تناول السكريات وغيرها من الأشياء التي وصفتها بالعادات السيئة. وعن عودتها عبر إحدى القنوات السودانية قالت شهد إنها لن تعود للظهور في أي فضائية سودانية وأن لديها مشروع سيرى النور في شهر ديسمبر المقبل.