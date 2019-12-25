إستقرار أسعار الخضر وارتفاع الفاكهة..تعرف على الأسعار

الخليج 365 :

كشفت جولة بأسواق الخرطوم عن انخفاض في أسعار بعض الخضروات، حيث بلغ سعر كيلو الطماطم (30) جنيهاً وكيلو الفلفلية (90) جنيهاً، كيلو الكوسا (50) جنيهاً، بينما بلغ سعر كيلو الباذنجان (40) جنيهاً، وتراوح سعر العجورة بين (10- 20) جنيهاً وكيلو البامبي حوالي (30) جنيهاً، فيما بلغ كيلو الخيار (50) جنيهاً، وبلغ كيلو البطاطس (50) جنيهاً، ربطة الملوخية بحوالي (20) جنيهاً، وسعر ربطة الرجلة (20) جنيهاً، ربطة السبانخ (50) جنيهاً، ربطة الخس (20-30) جنيهاً، وكيلو البصل الأبيض (15) جنيهاً، كيلو البصل الأحمر (20) جنيهاً، كيلو الليمون (50) جنيهاً وبلغ كيلو البامية (80) جنيهاً، كيلو القرع (40) جنيهاً، ربطة الشمار والبقدونس وربطة الجرجير والنعناع (20) جنيهاً. وأكد التاجر عباس محمد بسوق بحري، أنه بالنسبة لأسعار الفاكهة فإن هناك ارتفاعاً وانخفاضاً في بعض الأنواع، حيث انخفض سعر كيلو الموز من (35) إلى (30) جنيهاً، وسعر دستة المانجو (300) جنيه، دستة البرتقال الأصفر من (100) أصبح (80) جنيهاً، دستة البرتقال الأخضر (60) جنيهاً، دستة القريب فروت (350) جنيهاً، الرمانة (10- 30) جنيهاً، وبلغ سعر صندوق العنب الصغير (60) جنيهاً، كيلو العنب (400) جنيه، ودستة التفاح بحوالي (250) جنيهاً، كيلو الجوافة (60) جنيهاً، فيما بلغ سعر سبت البرقوق (300) جنيه، سبت الكوي (250) جنيهاً، سبت الكمثرى (250) جنيهاً وسعر البطيخة (100) جنيه، الشمامة تتراوح بين (40-60) جنيهاً.

وفي سياق آخر سجلت اسعار الاسمنت بحسب (آخر لحظة)ارتفاعا ملحوظاً ،وقال تاجر أسمنت بسوق أم درمان، محمد جبوري أمس لـ(آخر لحظة) إن هنالك زيادة في سعر طن الأسمنت وأسعار السيخ بسبب ارتفاع سعر الصرف مما أدى إلى ضعف القوة الشرائية وزيادة أسعار الترحيل، وتوقع استمرار زيادة مواد البناء نسبة لارتفاع سعر الصرف، لافتا الى أن سعر طن أسمنت عطبرة بلغ (9,600) جنيه وأسمنت بربر سعر القطاعي (9,500) جنيه وسعر الجملة (9,400) جنيه وصخر السودان (9,300) جنيه، أما سيخ أوميقا بلغ (52) جنيهاً للطن والأسعد (53,5) جنيه.