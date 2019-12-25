المريخ يستضيف الشرطة القضارف مساء اليوم في الممتاز

الخليج 365 : ضمن مباريات الاسبوع الخامس عشر لبطولة الدوري الممتاز يستضيف المريخ مساء اليوم فريق الشرطة القضارف وذلك على ملعب الخرطوم.. حيث يدخل المريخ المباراةوله 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الاهداف عن الهلال اما للشرطة فله 10 نقاط في المركز قبل الاخير ويتوقع ان تأتي مباراة اليوم قوية ومثيرة بين الطرفين وخاصة من جانب المريخ الساعي الى مواصلة عروضه القوية وتحقيق الفوز في مواجهة اليوم واستعادة الصدارة.

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