يحدث_غداً.. بقلم اسحق فضل الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الأسبوعان القادمان ..أيام للرقيص والكذب.

الآن..كل جهة ترى شيئاً.

وحين ترى شيئاً.. تفعل شيئاً.

والأيام الماضية قحت تقوم بتأجير الموانئ كما يقول إدريس سليمان .

والأيام القادمة ..قحت ..ترفع الدعم..

وتأجير الموانئ ..الذي يجعل السودان يدفع رسوماً للدولة المشترية ..حتى يستخدم الميناء. غرابته ما يفسرها هو أن الإيجار يكفي للإقامة في الخارج ..إقامة أعضاء قحت بعد رفع الدعم .ونتائج رفع الدعم هذا

وقحت تري ما سوف يجري .

وما تراه يجعلها تطلق في الأيام القادمة مشروعاً للإلهاء.

صراخ وهتافات ورقص ومسارح وصواريخ ضوئية.

والصراخ والهتافات هذه لعلها لا تجدي بعد رفع الدعم ..

وقحت تتجه للصراخ الإعلامي ضد الإنتخابات المبكرة في خطوة للإلهاء.

وقحت تجد أن رفع الدعم تصحبه مظاهرات إسلامية وشيوعية وهياج ..وربما إطلاق عنف

وقحت تستفيد من هذا, فأجواء العنف تصلح دخاناً جيداً للهروب من تحته..

والأسبوع هذا الدقير والشيوعي وإسلاميون وإدريس سليمان ومن يقاطع محادثات الجنوب ..كلهم تندفع تصريحاتهم متتابعة.

وكلهم رأي وفعل ..

وما يطلق التصريحات هذا هو أن.

إدريس الذي يطلق حديث الموانئ يرى أن السودان يندفع إلي الهاوية.

وغندور والشيوعي كلهم يخرج إلى الشارع بعد رفع الدعم .لأنهم يرون السودان يندفع إلى الهاوية.

وقحت ترى ما يرونه وتفعل شيئاً.

قحت تقرر رفع الدعم في مائة يوم , لأنها تجد أن السودان يطير إلى الهاوية إن هي رفعت الدعم في يوم

ويطير إلي الهاوية /مخدراً / إن هي رفعت الدعم في مائة يوم.

ومن يرى إندفاع السودان إلي الهاوية ويستحيل عليه السكوت ..هما الدولار والسوق.

ومن يرى إندفاع السودان إلى الهاوية ويسعى لشغل الناس حتى لا يرون..هو الإعلام ..فالإعلام سوف ينطلق في ضجيج عارم حول

الإنتخابات ..تقوم أو لا تقوم..

وصراخ وشتائم مثل مشاجرة في الشوارع تجمع الناس للفرجة.

وما يراه كل أحد ..تراه الحركات المسلحة ..

والحركات المسلحة التي هي جيش قحت منذ أيام الإعتصام ..تجعل محادثات الجنوب الآن ..كرباجاً تسوق به قحت وتطالبها بتنفيذ الوعود.

فوعود قحت للحركات المسلحة كانت هي أن تصبح الحركات المسلحة هي ما يقود السودان..

وقحت ..الآن ..وحتي تسبق أخبار محادثات الجنوب ..

الأخبار التي تجعل الحركات المسلحة هي السلطة كلها..

قحت في الأيام القادمة سوف تطلق سيلاً من المحاكمات..مثلما تطلق سيلاً من الرقص والصراخ في الطرقات ..

ومن يتقلب في فضاء الهاوية هو عادة يتقلب ويصرخ…

بقي أن قحت التي رأت وشعرت بما سوف يجري ..تطلق الآن قنابل الدخان.

وحمدوك يقيل وزير الزراعة ووزيرة الخارجية.

والمواقع تتحدث بأن الوزيرة العزيزة تحشو مدفعيتها الآن بـ (الفضائح) التي تهدد بإطلاقها.إن هم (طلقوها).