شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم الاربعاء ان نيابة جرائم المعلوماتية ألقت أمس القبض على الداعية مزمل فقيري، ووفقاً لمصادر الصحيفة فإنه تم تدوين بلاغ ضد فقيري بنيابة جرائم المعلوماتية بالرقم (2037)، على خلفية الإساءة في فيديو مصور لأسرة أحد شيوخ الصوفية (الشيخ أبو كساوي) وأسرته ولأهالي المنطقة، ووصفهم بأوصاف غير حقيقية بجانب السخرية من شيوخهم، طبقاً لحيثيات البلاغ. المادة السابقة بعثة الهلال تغادر إلى تونس اليوم المقالة القادمة بالصورة.. عرض “قفاز” حارس المريخ السوداني بمتحف «فيفا».. والصقر يقول: أسطورة صنعت نفسها

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل… القبض على الداعية مزمل فقيري… لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.