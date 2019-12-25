القبض على مدير عام سجون السودان…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

في تطور لافت ألقت السلطات القبض أمس على مدير عام سجون السودان السابق الفريق أبوعبيدة سليمان .

وأرجعت مصادر مطلعة فضلت حجب اسمها القبض على مدير عام السجون السابق بسبب البلاغ المفتوح في مواجهته بشأن إتهامه بالتورط في مساعدة نزيل محكوم عليه بالسجن المؤبد عقب ادانته في جريمة الإتجار بالمخدرات.

وفي سياق منفصل جددت محكمة جنايات الفساد والمال العام حبس وزير الصحة السابق د. مامون حميدة بعد أن أخلت نيابة الثراء الحرام والمشبوه سبيله وأوضحت ذات المصادر أن نيابة جنايات الفساد جددت حبس حميدة على ذمة التحقيق في قضية تزوير عقد المستشفى الأكاديمي. المادة السابقة مسؤل بالتلفزيون القومي يتعرض للضرب المبرح…. المقالة القادمة هدوء يسبق العاصفة.. بقلم هاجر سليمان

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