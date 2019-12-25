مسؤل بالتلفزيون القومي يتعرض للضرب المبرح….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

تعرض مسؤول الاستثمار بالهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ومسؤول ملفات الاذاعات الخاصة والمحطات الارضية والبث، فخر الدين إبراهيم لضرب مبرح وعثر عليه عقب اختفائه لمدة يوم كامل بمربع 19 بجبرة في حالة صحية سيئة عقب تعرضه للتعذيب والضرب ونقل على أثر ذلك الى مستشفى التميز، وقال مصدر بالتلفزيون فضل حجب اسمه للجريدة إن فخر الدين يمسك بملفات فساد وصفها بالخطيرة وتعرض الى تهديد من قبل عناصر من النظام البائد.

ووجه وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح عقب زيارته لفخر الدين أمس وبمعيته وكيل وزارة الإعلام الرشيد سعيد بتحويله إلى مستشفى رويال كير وفرض حراسة مشددة عليه لحمايته.

وذكرت ذات المصادر أن وكيل النيابة كون فريقاً من النيابة والمباحث للشروع في التحقيقات اللازمة. المادة السابقة ترانيم أعياد الميلاد.. تصدح في سماء الخرطوم.. المقالة القادمة القبض على مدير عام سجون السودان…

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