ترانيم أعياد الميلاد.. تصدح في سماء الخرطوم..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بعد انقطاع دام ثماني سنوات، عادت أصداء الترانيم تكسو سماء العاصمة الخرطوم، وبدت ملامح الفرح على وجوه مسيحيي السودان وهم يرددون على انغام آلات العزف صلواتهم التي حرموا من ان يرددونها علناً، طوال الثمانية اعوام الماضية، وجاء ذلك على خلفية فعاليات تنفذها الاقليات الدينية بالسودان إحتفالاً باعياد الميلاد التي منحها السودان عطلة رسمية لاول مرة منذ انفصال الجنوب، والذي تسببت به الحركة الاسلامية بقيادة المعزول عمر البشير وحزبه المحلول بعد تضييقها الحريات على الاقليات الدينية المسيحية مما أجبرهم على إختيار تقرير المصير واعلنوا إنفصالهم عن شمال السودان بانتخابات رسمية في العام 2011، وأعلنت واشنطن بخطاب صادر من رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب عن شطب اسم السودان من قائمة الدول المثيرة للقلق بشأن الحريات الدينية والمعتقدية، القرار الذي اكد جدية الحكومة الانتقالية في تحقيق مبدأ الحريات والعدالة.

حرية التدين والمعتقد

وقال جون نجور عن وضع الحريات بحكومة حمدوك الحالية، بعد رفع اسم السودان من الدول التي تكبت الحريات الدينية والمعتقدية إن القرار خطوة ايجابية في تحقيق الديمقراطية الرابعة بالبلاد ودعا جون الى ان تكون هذه الديمقراطية حقيقة مقارنة بديمقراطية العهود السابقة التي كانت خاطئة السياسيات وكانت سبباً أساسياً في انفصال الجنوب وقال جون: كانت الحريات منتهكة للشعب السوداني ككل والأقليات الدينية بشكل خاص وأضاف: كانت الحكومة البائدة تستهدف الممتلكات الكنسية.

وأكد ان السنين الثماني الماضية كان الاستهداف أكثر وبصورة مكثفة تمنعهم من القيام بشعائرهم الدينية وما يلاحقها من إحتفلات بصورة كاملة، وأضاف: الى الآن هم متخوفون من الخروج في المسيرة التي تسبق الصلاة وتعتبر جزءا من الثقافة لطائفة المسيحية ومن عادات وتقاليد المسيحيين بعيد الميلاد، وقال جون في تصريحات خص بها الجريدة: “الا أن الاسلاميين ما زالوا موجودين بالبلاد” وأكد انهم يتخوفون من تخريب او إعتداء ينسب لهم بسبب النظام البائد، وقال جون: من الاحتفالات التي تصاحب صلاة عيد الميلاد الرقص الشعبي الذي تتباهى به القبائل المسيحية بينها، وأكد أن بعد إنفصال الجنوب لم يتم تنفيذ اي من العادات والتقاليد بسبب التضييق الذي تمارسه حكومة البشير ضدهم، وأكد أن الدولة المدنية أصبحت واضحة في الشوارع السودانية لكنهم ما زالوا متخوفين من اداء طقوس الاحتفال كاملة.

حماية المسيرة والأحتفالات

وقالت أنجلي جون التي بدت سعيدة جداً بحلول عيد الميلاد في دولة مدنية او على نبذ التفرقة العنصرية الدينية والأثنية لكن اشارت الى أنه لا تزال التفرقة العنصرية والدينية مستمرة في شمال السودان وبرهنت ذلك بفترة العطلة التي منحت لهم والتي تمتد ليوم واحد فقط، وقارنت انجلي مدة عطلة عيد الكريسماس باعياد المسلمين والتي يتم منحها أكثر من يومين وطالبت انجلي بحماية المسيرة والاحتفالات التي تصحب الاعياد، كما طالب تربيون نون ان تستمر الحريات التي تدعم حرية المعتقد والدين ودعا أن تقوم الحكومة بحماية المواطنين ليقوموا بشعائرهم الدينية بطمأنينة.

بعد انفصال الجنوب

وفي وقت سابق دعا وزير الشئون الدينية في السودان، نصر الدين مفرح، الأقليات اليهودية التي فارقت البلاد إلى العودة، وقال مفرح في تصريحات فضائية إن السودان متعدد في أفكاره وثقافاته، والمذاهب الإسلامية وفي أديانه، والمواطنة هي أساس الحقوق والواجبات، وفي ذات السياق استنطقت “الجريدة” القس جدعون عمر ابو دقن رئيس مجمع الكنيسة الخمسينية المفتوحة بالسودان وعميد كلية اللاهوت السودانية وقال جدعون بعد إنفصال الجنوب في 2011 وقال جدعون: لم تعد الاحتفالات كما كانت وكأنما النظام يبرهن أن بانفصال الجنوب لم يعد للمسيحيين في الشمال أي وضع وأشار الى أن إجازة المسيحيين للاحتفال باعياد الميلاد تكن دائماً خصماً عليهم لأنهم سيتعرضون للخصم من مرتباتهم واضاف: يجب ان تضع حكومة حمدوك هذا الأمر بعين الاعتبار، واضاف: حتى اذا انفصل الجنوب عن الشمال وبقي مواطن واحد فقط يجب أن تحفظ الدولة حقه وتحترم حريته في ممارسة عقيدته وشعائره الدينيه بدون قيد او شرط.

اعتقال القساوسة وتهم التخابر

حكومة الانقاذ منعت الاحتفالات التي تصاحب الصلاة من رقص وألعاب وعزف واقتصرت تنفيذها داخل الكنيسة فقط، حسب تصريحات جدعون قسيس الكنيسة الخمسينية، وأضاف جدعون: حتى في الاحتفال داخل الكنيسة يصحبه وجود الأمن والشرطة وصرح بأن القساوسة دائماً يتعرضون للاعتقالات وتهم التحريض السياسي والتخابر ضد الدولة وأشار الى أن الاعتقالات تمت أكثر من مرة لقساوسة وإعلاميين مسيحيين، وبعد تدخل المجتمع الدولي توقفت تلك الانتهاكات واشار الى ان الدعوة والتبشير أيضاً كانت ممنوعة في السودان رغم انها من العبادات والمعتقدات في دينهم.

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انتهاك الكنائس ومصادرتها

وتعرضت الكنائس للانتهاك والمصادرة اكثر من مرة بعد إنفصال الجنوب وعادة ما تتم المصادرات على الاجهزة الالكترونية القادمة من المعونة الامريكية وآلات العزف حسب تصريحات جدعون للجريدة أن الاجهزة والعربات وآلات العزف والاستديوهات الاعلامية لم يتم ارجاع أي منها وأكد أنه توجد بعض الكنائس التي صودرت لعدة أعوام ثم أرجعت في 2018 منها كنيسة سودان الداخلية وكنيسة الكي سي سي)).

وضع الكنائس والمساجد ورجال الدين

وصرح جدعون للجريدة ان حكومة الانقاذ ترفض منح بيوت ضيافة للكنيسة كما انها تمنعها من الدعم الذي من حق الكنسية أن تنعم به مثل المياه والكهرباء وأضاف: لم تمنح حكومة السودان الى الآن كنسية للمسيحيين، الكنائس الموجودة الآن كلها ملك خاص وقارن جدعون وضع الكنائس بالمساجد التي تتوفر لها الخدمات من الدولة وأضاف: السودان منع تصديق الأراضي للكنائس ولكن أكد انهم يتحايلون عليها بتسجيل الارض كملك خاص لأحد القساوسة ومن بعدها يوهبها ككنسية، وأشار الى أنه لو عرفت السلطات بهذا التحايل تقوم بنزع الملكية، وأكد انه تم انتزاع اكثر من كنيسة وبيوت تابعة للمسيحين من غير وجه حق، ونوه جدعون الى تقصير الدولة بمنح الكنائس ميزانية خاصة بفرحة العيد لتوفير المخبوزات والحلويات، واضاف: في عهد الانقاذ في شرق السودان كانت أول مرة تمنح الحكومة السودانية دعماً للكنائس وكان ذلك عبر والي ولاية القضارف الذي وفر للكنيسة بعض الدعم المادي يمكنها من الاحتفال بطريقة مثالية، وقال: وضع الامام والمؤذن في دولة السودان له امتيازات خاصة متمثل في رواتب وبطاقات تعريفية، وطالب بوضع رجل الدين المسيحي في نفس المكانة كما طالب بمواثيق يوثق بها القسيمة والاشهاد الشرعي ليتمكنوا من العيش في وطن يدعم الحريات ونوه الى أن في عهد النظام السابق كانوا يتكبدون المشاق للحصول على رقم وطني او أية بطاقة هوية ودائماً ما تواجههم مشكلة الديانة.

دور المسيحيين في الثورة

وطالب جدعون بأن تشمل الحريات والمساواة كافة الطوائف الدينية بالسودان، وأكد أن شباب العصر الحالي واعيين جدا بالحقوق والحريات واحترام الأديان، وأرجع ذلك لمشاركة الشباب المسيحيين في ميدان الاعتصام بالقيادة العامة واداء الصلوات والترانيم وكان المسلمون يحترمون هذه الممارسات وكذلك حمي المسيحيون المسلميين من حرارة الشمس عند اداء فريضة صلاة الجمعة بميدان الاعتصام .

توقع تفلتات أمنية

وطالب جدعون بحماية الشعائر الدينية لصلاة عيد الميلاد ونوه الى ضرورة وجود قوات أمنية وشرطة لحفظ الامن وأشار الى إحتمالية وجود تفلتات أمنية لأن التجمع هذه المرة سيكون أكبر من ذي قبل، وأضاف: رغم وجود الحريات الا انهم يتخوفون من وجود تفلتات أمنية وأكد ان هذا العيد ستكون فيه الاحتفالات تجريبية للاستعداد لإحتفالات أكبر في السنوات القادمة اذا كان الأمن مستتباً.

شكل احتفلات الميلاد

وأفصح جدعون عن شكل الاحتفالات التي ستقيمها الطوائف المسيحية في السودان والتي تبدأ بالصلوات منذ الرابع والعشرين من ديسمبر وحتى السادس والعشرين من ديسمبر وبعد صلاة الخامس والعشرين من ديسمبر والتي يشكرون فيها ميلاد المسيح الذي خلصهم من الخطايا تبدأ الاحتفالات و المعايدات والزيارات الاسرية التي يتبعون فيها

طقوساً خاصة وتقديم الحلويات والمخبوزات وتضم الحفلات العزف على الآلات الخاصة بالترانيم المسيحية والرقص والمسرحيات والاسكتشات التي تتحدث عن المسيح ومولده وأكد أن عديداً من مناطق السودان بدأت الاحتفال مثل بورتسودان والقضارف وبحري وامدرمان بالاضافة الى الخرطوم.

الجدير بالذكر أن نظام الانقاذ كبل الكثيرين من المواطنين السودانيين في أنحاء البلاد وكان التضييق على الدين والمعتقد والذوق العام، واستمر النظام بهدم الكنائس ومصادرة ممتلكاتها في بعض الولايات ومنع المسيحيين بمعسكرات الخدمة الوطنية من اداء الصلاة بيوم الاحد، لكن استبشر عدد من المواطنين المسيحيين بمدنية الدولة الجديدة التي طالبوا منها تطبيق المدنية والعدالة والحكم الديمقراطي.