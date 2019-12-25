وصول 200 ألف جوال سماد يوريا للجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : وصل صباح اليوم الأربعاء للبنك الزراعي قطاع الجزيرة 200 ألف جوال سماد يوريا للجرعة الثانية لمحصول القمح الممول بواسطة إدارة مشروع الجزيرة بكلفة 310 مليون جنيه. وأعلن الأستاذ الرشيد عثمان علي مدير البنك الزراعي للقطاع في تصريح لـ(سونا) أن العمل جاري الآن لترحيل 100 ألف جوال من بورتسودان لمخازن البنك على أن يتم توزيعها مباشرة لمكاتب مشروع الجزيرة على أن يتوالى تريحل متبقي الحصة تباعا.

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