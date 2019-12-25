رجل يقتل ابنه شر قتلة بمساعدة ابنه الاخر لهذا السبب…

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

اوقفت شرطة سوق ليبيا رجل قام بقتل ابنه ضربا بالعصا وذلك بمساعده احد ابنائه، ثم قاما بدفنه بمقابر امبدة الحارة 16 وذلك دون تصريح للدفن، وبحسب مصادر مطلعة ان الرجل ازهق روح ابنه ضربا بالعصا حتى فارق الحياة ولم تفيدنا المصادر ما هو السبب الذي ادي بالوالد للقيام بهذه الجريمة المؤلمة.

وبالتحري مع الرجل وابنه اقرا بارتكاب الجريمة وتم إصدار امر بنبش القبر لتشريح الجثة ومازالت التحقيقات جارية…. المادة السابقة أكثرمن (47) مليون دولار منحة من بنك التنمية الافريقي المقالة القادمة الملفات القذرة طريق الموت يا اسلامويون؟!.. بقلم حيدر احمد خيرالله

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