أكثرمن (47) مليون دولار منحة من بنك التنمية الافريقي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال المهندس احمد جاد المولى مفرح المنسق الرئيسي لمشروع سلسلة القيمة الزراعية بكل من ولايات شمال وغرب كردفان والخرطوم الذي يتخذ من مدنيه الابيض مقرا له ان بنك التنمية الافريقي قدم منحة بلغت قيمتها 47مليون و500 الف دولار للمشروع منها 4ملاين دولار مكون محلي. واوضح في تصريح لـ (وكالة السودان للأنباء) ان عمر المشروع خمسة سنوات 2019 -2023 ويتم تنفيذه بواسطة وزارة الزراعة الاتحادية،واشار الى ان هناك جهات مشاركة في التنفيذ هي وزرارت الزراعه بتلك الولايات وتنظميات المنتجين والجمعيات التعاونيه الزراعية وادارت اسواق المحاصيل والبحوث الزراعية والهيئه القومية للغابات، واضاف ان المشروع يستهدف تطوير سلاسل القيمة للمحاصيل السمسم والفول السوداني والصمغ العربي بولايتي شمال وغرب كردفان والبطاطيس بولاية الخرطوم ،مشيراالي ان المشروع يستهدف حوالي 24الف اسره بكل من شمال وغرب كردفان و200جمعيه انتاجية للصمغ العربي بالاضافة لمزارعي البطاطس بمنطقة شمال ام درمان بمساحة تقدر بحوالي 500 فدان،لافتا إلى أن هناك مستفدين غير مباشرين من المشروع ،وقال الي ان مكونات المشروع هي تحفيز زيادة الانتاج والإنتاجية للمحاصيل الفول السوداني والسمسم والبطاطس. كاشفاً ان المكون الفرعي الاول هو تاسيس مركز متكامل للتطوير عملية انتاج واكثار التقاوى المعتمدة لمحصول البطاطس بولاية الخرطوم بمزرعه مخصصة بسعه انتاجية تبلغ 10الف طن من البذور مما يوفر حوالي 4مليون و300الف دولار تنفق سنويا لاستيرداها من خارج السودان ،بجانب تشيد مخازن وتاهيل الطريق البري الذي يربط مركز تطوير انتاج تقاوي البطاطس بالطريق الرئيسي الخرطوم دنقلا بطول 7كلم ، وتاهيل 266 من الطرق الريفية لربط مناطق الانتاج بالاسواق الرئيسية بولايتي شمال وغرب كردفان، بجانب تشيد معمل متكامل ومتطور لفحص واعتماد بذور البطاطس وتزويدة بالمعينات المطلوبة ،بجانب انشاء نظام للري، مبينا ان المكون الثاني يهدف لتجميع الحيازات الصغيرة للمزارعين بالمناطق المختاره في حيازات كبيرة وتنظيهم في جمعيات انتاجية تعاونية زراعية فضلا عن تاهيل البنيات التحتية لترقية وتسهيل الخدمات التسوقية وتحسين التجارة، كما يهدف الي تاسيس البورصه الالكترونية للمحاصيل الزراعية بمدينة الابيض والنى تشمل 13 مستودعا بما يمكن من تقديم خدمات تسويقية حديثه ومتطورة للمنتجين ،واشار ان اهداف المشروع المساهمة في تحقيق اهداف الخطة القومية للاستثمار الزراعي بجانب تحسين الدخل والامن الغذائي وتمكين الاسر المستهدفة من القدرة علي التاقلم والصمود مع المتغيرات المناخية. واكد ان من مخرجات المشروع تحسين مستوى المعيشة والامن الغذائي وبناء القدرات التنظمية لجمعيات صغار المزارعين بالتركيز علي النساء وشريحة الشباب وتطوير البنية التحتية لتحسين القدرة التنفافسية للمحاصيل ،بجانب توطين انتاج واكثار تقاوي البطاطس بالسودان وتقوية الاواصر الاجتماعية بين مناطق الانتاج والاستهلاك