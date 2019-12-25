(النظام الاساسي) لا يصحح بالوقفات الاحتجاجية !!.. بقلم عبدالله ابو وائل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

[دهشت من (اصرار) اصدارة مريخية علي نسف حالة الاستقرار الذي يعيشه نادي المريخ من اجل ارضاء (شخص) لا يزال (يتوهم) انه يدير النادي ويصنع احداثه كما كان يفعل في الماضي!

[ومصدر دهشتي يعود لحالة الاستقرار التي يعيشها المريخ نتيجة الانتصارات التي يحققها رغم ما يثار بشأن (الازمات) الموجودة فقط في (مخيلة) من يرفضون اي شئ جميل تحت قيادة المجلس الحالي لمجرد انه ليس من صناعتهم!

[ينتصر المريخ فيغضب اعداء المجلس الحالي لمجرد ان النتائج تنسب لاخوان “مادبو”!

[المريخ الذي يحكم بواسطة مجلس ادارة انتخبته جمعية عمومية واجاز نظامه الاساسي عبر الجهة الشرعية لن يتم اسقاط مجلسه الشرعي بالوقفات الاحتجاجية التي يحركها البعض برغباتهم بعيدا عن مصلحة الكيان!

[النظام الاساسي الذي يخصّن المريخ من تدخلات السياسيين يجد رفضا من هواة (التعيين) لمجرد انه يباعد بينهم وطموحاتهم في العودة مجددا لمقاعد مجلس الادارة التي ستكون عصية علي اي شخص او فئة الا عبر اصوات الناخبين!

[اضاع هؤلاء النفر وقتهم الثمين في وقفة سموها علي احتجاجية علي الاوضاع الادارية بالنادي وكان الاجدي ان يجتهد هؤلاء في تجديد عضويتهم او اكتسابها ليكوتوا مشاركين في صتاعة القرار المتعلق بمجلس الادارة من خلال الانتخابات!

[ما عاد المريخ (ضيعة) لاؤلئك (النفر) الذين كانوا يقدمون مصالحهم (الشخصية) علي مصالح (الكيان) ولن يكون بمقدروهم تحريك (المياة الراكضة) بعد فقدانهم لتلك الالية التي ذهبت مع سقوط النظام البائد!

[يجتهد هؤلاء (النفر) في زعزعة استقرار المريخ حتي يجدوا لهم موطئ قدم بعد ان لفظتهم الديمقراطية واقعدتهم عن اداء الادوار التي كانوا يقومون بها في فترات (التعيين)!!

[لن يهدأ لهؤلاء بال الا بذهاب قادة المجلس الحالي الذين برهنوا علي مريخيتهم من خلال اصراهم علي اكمال المشوار حتي لا يحدث فراغ اداري يورد الاحمر مورد الهلاك!

[ظلت تلك الفئة الضالة تروج الاكاذيب وتحرض بعض ضعاف النفوس من الجماهير علي قادة المجلس ولا يرعوي هؤلاء في نشر الاشاعات وشتل الاخبار من اجل حرق شخصيات مريخية تصدت للمهمة في ظروف بالغة التعقيد!

[الان وعند اقتراب فترة التسجيلات وبدلا من تهيئة الاجواء والعمل علي صفاء النفوس يأبي هؤلاء (النفر) الا ان يعكروا الاجواء ويسمموها بتلك الاشاعات والعمل علي (تحريك) مجموعة لتهتف ضد المجلس فهل هذا هو التوقيت المناسب لمعالجة مثل تلك المسائل التي سكتوا عنها طويلا وعادوا لاثارتها في هذا التوقيت؟!

[نعيد ونكرر (النظام الاساسي) لا يصحح بالوقفات الاحتجاجية!!