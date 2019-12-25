شاب يسدد ضربة قاتلة لصديقه لهذا السبب..

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

سدد مخمور ضربه قاتله بقنينه لنديمه اثناء احتسائهما الخمور داخل وكر للخمور البلدية بضاحية كرري بامدرمان .. وقالت مصادر صحفية إن الضحية ارشد الي قاتله وذكر للشرطة ان المتهم اعتدى عليه بزجاجة خمر إثر معركة مفاجئة بينهما لعبت فيها ام الكبائر دورا .. واشار المصدر أن شرطة كرري القت القبض على المتهم وبحوزته أداة الجريمة وأقر بارتكاب الجريمة أتخذت كافة وتحويل الجثة للمشرحة مستمر التحري توطئة لتقديمه للمحاكمة. المادة السابقة قمة سودانية في العاصمة القطرية الدوحة المقالة القادمة شكرا حمدوك.. بقلم مزمل ابو القاسم

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