قمة سودانية في العاصمة القطرية الدوحة

الخليج 365 :

دفع رئيس رابطة المريخ بالعاصمة القطرية الدوحه مولانا مجذوب مساء أمس بمقترح لتنظيم كلاسيكو سوداني بين الهلال والمريخ خلال الفترة القادمه حيث ضمت الجلسة رئيس رابطة الهلال علي بتري

ووجد مقترح مولانا مجذوب اجماعا من الحاضرين واقترح موعدا للمباراة في الفترة ما بين النصف الثاني من يناير حتي النصف الأول

من فبراير. وعلم (الموقع) ان عدد من المتواجدين ابلغوا دكتور شداد شفهيا بذلك