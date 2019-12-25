العطا يبدي استغرابه من اتهام حكومة حمدوك بالفشل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال عضو مجلس السيادة الفريق الركن ياسر العطا إن حكومة رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك لم تفشل وتعمل وفق خطط مدروسة تتطلب وقت كافي للتنفيذ،مشيراً الي أن شراكتهم مع قوي الحرية والتغيير مستمرة في انسجام تام.

وبدأ العطا في حوار مع “الشروق” يبث لاحقا يوم الأربعاء متفائلاً بنجاح حكومة الفترة الانتقالية في الخروج بالبلاد الي بر الأمان.وأبدي استغرابه من اتهام حكومة حمدوك بالفشل.

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ودعا الي ضرورة تكاتف الجهود من أجل تحقيق السلام المنشود، وطمئن عامة الشعب السوداني عن ما يثار حول علمانية الدولة.

وتحدث العطا عن ما حدث في ليلة فض الاعتصام من أمام قيادة الجيش في الخرطوم،قائلاً أنه جاهز شخصيا لأية محاكمة اذا ثبتت إدانته.

شبكة الشروق