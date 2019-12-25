إذاعة FOX FM الغانية : رئيس الهلال السوداني دفع (100) ألف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ذكرت وسائل الإعلام الغانية امس الثلاثاء ان قلوب الصنوبر الغاني والهلال السوداني قد اكملا امس خطوات الاتفاق بشأن صفقة المهاجم،الشاب جوزيف إيسو بعد أن دفع العملاق السوداني ١٠٠ الف دولار وفقا لتقرير مقدم من محطة FOX FM الإذاعية ومقرها كوماسي وقالتالإذاعة : ان اللاعب سيسافر الي السودان خلال أيام للتوقيع في كشوفات الهلال لمدة ثلاث سنوات بعد أن يجتاز الكشف الطبي الالزامي.

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