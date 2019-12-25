جمال الوالي ينقذ صفقة (الغربال) ويقنعه بالتجديد لثلاث سنوات

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف عضو بارز بمجلس المريخ أن لاعب الأحمر محمد عبد الرحمن على تجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات بعد تدخل رئيس النادي السابق

جمال الوالي وعلمت (سودانا فوق) انه ومن خلال جلسة مع اللاعب الشهير بالغربال وتقديم عرضا مثاليا له وافق عليه ويتوقع ان يقوم

مجلس المريخ في الايام المقبلة باعادة قيد اللاعب لثلاث سنوات في حضور اداري وجماهيري ضخم