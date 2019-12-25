- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
كشف عضو بارز بمجلس المريخ أن لاعب الأحمر محمد عبد الرحمن على تجديد تعاقده لمدة ثلاث سنوات بعد تدخل رئيس النادي السابق
جمال الوالي وعلمت (سودانا فوق) انه ومن خلال جلسة مع اللاعب الشهير بالغربال وتقديم عرضا مثاليا له وافق عليه ويتوقع ان يقوم
مجلس المريخ في الايام المقبلة باعادة قيد اللاعب لثلاث سنوات في حضور اداري وجماهيري ضخم
كانت هذه تفاصيل خبر جمال الوالي ينقذ صفقة (الغربال) ويقنعه بالتجديد لثلاث سنوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.