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انطلاق موكب إحياء ذكرى ثورة ديسمبر من صينية القندول اليوم

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت لجان أحياء بحري عن انطلاق موكب إحياء ذكرى ثورة ديسمبر المجيدة من صينية القندول بوسط الخرطوم في تمام الساعه الواحدة من ظهر اليوم (الأربعاء 25 ديسمبر 2019م) وأشارت إلى أن الموكب سيتحرك نحو القصر الجمهوري لتسليم مذكرة بمطالب الثوار لاستكمال مهام الثورة(بنود إعلان ميثاق الحرية والتغيير)، ثم يتجه الموكب الى قاعة الصداقة بالخرطوم لحضور ختام فعالية (كل أجزائه لنا وطن).

وأكدت لجان أحياء بحري في بيان اليوم ( الثلاثاء 24 ديسمبر 2019 م ) أنها على العهد مع الشعب السوداني، وأشارت إلى أن 25 ديسمبر 2018م كان قد شهد أول انطلاقة لمواكب الخرطوم نحو القصر الجمهوري.

صحيفة التحرير

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