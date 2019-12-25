فشل التشويش على هاتف المخلوع البشير بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

فشلت مساعي إدارة السجون في التشويش على الهواتف النقالة لمعتقلي النظام البائد.

وقالت صحيفة آخر لحظة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ إدارة السجون استعانت بشركة متخصصة في المجال لتركيب جهاز تشويش في محيط تواجد الرئيس المخلوع البشير، عقب ضبط هاتفين بحوزته في إحدى الزيارات.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ السلطات اتفقت مع الشركة لتركيب الجهاز مقابل”90″ ألف جنيه، إلاّ أنّ إدارة السجون دخلت في عقدٍ مع شركة أخرى حكومية مقابل”300″ ألف جنيه، وتمّ تركيب الجهاز المعني.

Advertisements

وأشارت إلى أنّ الشركة تفاجأت بأنّ الجهاز لا يغطي المساحة المطلوبة والتي تقدّر بنحو”18″ مترًا.

وأضافت الصحيفة أنّ سلطات السجون عاودت الاتصال بالشركة الأولى لتنفيذ المهمة واشترطت أنّ يتمّ العقد مع الشركة الحكومية مباشرة لجهة أنّها تتحمّل مسؤولية فشل الجهاز.

وأوضحت أنّ الشركة الخاصة رفضت الخطوة وتمسكّت بالتعامل المباشر مع الإدارة، وتفاجأت بأنّ إدارة السجن بصدد استشارة الشركة الحكومية فنيًا في إمكانية التعامل معها.

وقالت الشركة بحسب آخر لحظة إنّ الإدارة تماطلت لأكثر من شهرين في الرد قبل أنّ تعاود الاتصال مجددًا أمس الأول وتؤكّد موافقتها على العرض بالسعر المتقف عليه، الأمر الذي لم توافق عليه الشرطة بحجة زيادة الأسعار تماشيًا مع زيادة سعر الدولار.