إرتفاع مفاجئ في أسعار الذهب بالخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : ارتفع سعر جرام الذهب بصورة مفاجئة في أسواق الخرطوم وسط إقبال على شراء الذهب الخام. وقالت صحيفة الانتباهة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ ارتفاع أسعار الذهب تسبّب في ركود كبير في البيع والشراء. وقال عضو اللجنة التمهيدية للصاغة هيثم تبيدي لـ”الانتباهة” إنّ سعر جرام الذهب الخام وصل إلى”3.620″ جنيهًا، أمّا سعر جرام الذهب التركي والكويتي فقد بلغ”4.500″ جنيه. ووصل سعر جرام الذهب البحريني والإماراتي إلى”4.100″ جنيه، أمّا سعر جرام الذهب السعودي والمحلي فقد بلغ سعر الجرام منه”3.900″ جنيه.

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