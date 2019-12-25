الحرية والتغيير: الأوضاع لا تحتمل رفع الدعم في الوقت الراهن

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكّد عضو المجلس المركزي لقوى إعلان الحرية والتغيير، بابكر فيصل، رفض التحالف رفع الدعم عن المحروقات في الوقت الراهن، وأنّه اقترح بدء رفعه بالتدرّج بعد”6″ أشهر.

وأعلنت الحكومة عن إجازة موازنة العام 2020، بصورتها النهائية، غدًا”الخميس”، في إشارة إلى تراجعها عن إعلانها السابق بتحرير أسعار المحروقات.

وقال فيصل في تصريحاتٍ لصحيفة الحداثة الصادرة اليوم”الأربعاء” إنّ المجلس المركزي ـ أعلى سلطة في التحالف ـ اقترح على وزير المالية رفع الدعم عن المحروقات بالتدرّج بعد 6 أشهر، وأنّهم أبلغوه رفضهم تحرير أسعار المحروقات بالطريقة التي عرضت في مشروع الموازنة.

وأضاف” لا يمكن أنّ يتمّ تحرير أسعار المحروقات بالطريقة التي ظهرت في مشروع الموازنة، والتحرير يجب أنّ يتم بالتدرّج، لأنّ الأوضاع لا تحتمل رفع الدعم في الوقت الراهن”.