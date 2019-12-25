اخبار العالم / أخبار السودان اليوم

اتجاه في الخارجية لإغلاق سفارات

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شرعت وزارة الخارجية في إجراء ترقيات لطاقمها الدبلوماسي، في وقتٍ كشفت فيه صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّ الوزارة بدأت في تسمية سفراء لبعض بعثاتها خلفًا لمن تمّ سحبهم مؤخرًا في إطار ترتيباتها للعمل الدبلوماسي لتنفيذ مطلوبات حكومة الفترة الانتقالية، أبرزها سفارة السودان بإفريقيا الوسطى.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّه سيتمّ توزيع عدد من السفراء على بعض الوزارات، فيما سيحال الذين بلغوا سن التقاعد إلى المعاش.

Advertisements

ونوهّت بحسب مصدرها إلى أنّ وزارة الخارجية فرغت من إعداد قرارات بشأن هيكلة السفارات وتمّ رفعها للجهات ذات الصلة.

وتوقّعت إغلاق”10″ سفارات خلال الأشهر المقبلة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اتجاه في الخارجية لإغلاق سفارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا