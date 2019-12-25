اتجاه في الخارجية لإغلاق سفارات

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شرعت وزارة الخارجية في إجراء ترقيات لطاقمها الدبلوماسي، في وقتٍ كشفت فيه صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” أنّ الوزارة بدأت في تسمية سفراء لبعض بعثاتها خلفًا لمن تمّ سحبهم مؤخرًا في إطار ترتيباتها للعمل الدبلوماسي لتنفيذ مطلوبات حكومة الفترة الانتقالية، أبرزها سفارة السودان بإفريقيا الوسطى.
وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّه سيتمّ توزيع عدد من السفراء على بعض الوزارات، فيما سيحال الذين بلغوا سن التقاعد إلى المعاش.
ونوهّت بحسب مصدرها إلى أنّ وزارة الخارجية فرغت من إعداد قرارات بشأن هيكلة السفارات وتمّ رفعها للجهات ذات الصلة.
وتوقّعت إغلاق”10″ سفارات خلال الأشهر المقبلة.
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