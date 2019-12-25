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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إجتماعاً هاماً يوم أمس الثلاثاء وإستمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء ، لمناقشة تكليف ولاة مدنيين بالولايات .
وقال الناطق الرسمي بأسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ ، إن الإجتماع سادته روح وفاقية إيجابية ، وسيتم الإنتهاء من إختيار الولاة مطلع الأسبوع القادم .
كانت هذه تفاصيل خبر قوى التغيير: سيتم الإنتهاء من إختيار الولاة مطلع الأسبوع القادم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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