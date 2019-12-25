قوى التغيير: سيتم الإنتهاء من إختيار الولاة مطلع الأسبوع القادم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

عقد المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إجتماعاً هاماً يوم أمس الثلاثاء وإستمر حتى الساعات الأولى من فجر اليوم الأربعاء ، لمناقشة تكليف ولاة مدنيين بالولايات .

وقال الناطق الرسمي بأسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير إبراهيم الشيخ ، إن الإجتماع سادته روح وفاقية إيجابية ، وسيتم الإنتهاء من إختيار الولاة مطلع الأسبوع القادم .