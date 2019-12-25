شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أفادت مصادر مطلعة، بأن ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺟﺪﺩﺕ ﺣﺒﺲ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺩ. ﻣﺎﻣﻮﻥ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﺑﻌﺪ ﺃﻥ ﺃﺧﻠﺖ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍء ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﺳﺒﻴﻠﻪ . ﻭﺃﻭﺿﺤﺖ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ، ﺃﻥ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺟﺪﺩﺕ ﺣﺒﺲ ﺣﻤﻴﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺔ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﺗﺰﻭﻳﺮ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻰ ﺍﻷﻛﺎﺩﻳﻤﻲ، بحسب مانشرته صحيفة الجريدة. المادة السابقة إنضمام تشاد للوساطة ومساعٍ لإشراك القاهرة وأديس أبابا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ﻧﻴﺎﺑﺔ ﺟﻨﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ تجدد ﺣﺒﺲ ﻣﺎﻣﻮﻥ ﺣﻤﻴﺪﺓ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.