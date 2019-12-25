- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
كشفت نائب منظومة زيرو فساد اخلاص صلاح عن تحريك اجراءات جنائية في مواجهة وزير المالية الأسبق في عهد النظام البائد عبد الرحيم حمدي وعدد من النافذين لاستيلائهم على أراضي مصنع الغزل والنسيج وتورطهم في بيع 250 ماكينة جديدة تابعة للنسيج السوداني والتي تم بيعها كخردة للشركة الكورية .
ونوهت الى أن بيع مصنع النسيج أدى الى تشريد 6 الف عامل وموظف وأتهمت اخلاص، حمدي بالتورط في بيع مصنع النسيج السوداني ببور تسودان. (الجريدة)
كانت هذه تفاصيل خبر اجراءات جنائية ضد وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.