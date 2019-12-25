اجراءات جنائية ضد وزير المالية الأسبق عبدالرحيم حمدي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت نائب منظومة زيرو فساد اخلاص صلاح عن تحريك اجراءات جنائية في مواجهة وزير المالية الأسبق في عهد النظام البائد عبد الرحيم حمدي وعدد من النافذين لاستيلائهم على أراضي مصنع الغزل والنسيج وتورطهم في بيع 250 ماكينة جديدة تابعة للنسيج السوداني والتي تم بيعها كخردة للشركة الكورية .

ونوهت الى أن بيع مصنع النسيج أدى الى تشريد 6 الف عامل وموظف وأتهمت اخلاص، حمدي بالتورط في بيع مصنع النسيج السوداني ببور تسودان. (الجريدة)