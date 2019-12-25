ضاحي خلفان يشن هجوما عنيفا على قطر ويكشف عن مواجهة عسكرية قريبة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
شن نائب مدير الشرطة والأمن العام في دبي الفريق ضاحي خلفان، اليوم الأربعاء، هجوما جديدا على قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وتسائل خلفان، خلال سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي على “تويتر”:”هل تنجح قطر بزج أردوغان في حرب بليبيا أملا في دخول مصر في مواجهة عسكرية… ليس لديها مانع أبدا من تطاحن البلدين معا…؟”.
وأضاف: “أردوغان سيدخل الحرب بشرط واحد أن يتقاسم وقطر شيئا من إنتاج ليبيا النفطي، وأن تكون تكلفة الحرب على حساب الدوحة، وقطر قد لا تمانع، المهم لدى قطر إيذاء مصر السيسي”.
واختتم: “سبحان الله كأن الحمدين خلقهما الله لتعكير صفو الأمة وليمتحن الله بمكرهما تكاتف وتعاون العرب، لم يحدث أن تأذت امتنا من دولة كما تأذت من قطر”.
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