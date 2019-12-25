لأول مرة… مفاوضات ثلاثية تضم إيران والسعودية والكويت ستعقد قريبا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

ذكرت وسائل إعلام كويتية، اليوم الأربعاء، أن مفاوضات ثلاثية تضم إيران والسعودية والكويت، ستعقد قريبا، وذلك بعد الاتفاقية التي وقعتها السعودية والكويت أمس حول المنطقة المقسومة.

ونقلت صحيفة “القبس” الكويتية، عن مصادر مطلعة، القول إن “مفاوضات ثلاثية بين الكويت والسعودية كطرف، وإيران كطرف ثان ستعقد قريبا، وذلك بسبب مرور الاتفاقية البحرية التي وقعت أمس عبر المناطق والمياه الاقليمية، وستكون هناك معالجة لهذا الموضوع”.

كما ذكرت المصادر أن المنطقة المغمورة هي المنطقة البحرية المحاذية للمنطقة البرية المتفق عليها ضمن الاتفاقية، وتبعد عن اليابسة 6 أميال، وتبدأ من بحر الزور وتنتهي بانتهاء المنطقة البرية.

وتابعت “الاتفاقية نصت على أن يكون الإنتاج الكويتي في المنطقة الشمالية، بينما الإنتاج السعودي في المنطقة الجنوبية، وأن الإنتاج سيكون بالمناصفة في حال قل أو زاد في منطقة عن أخرى، وسيكون ضمن العمليات المشتركة بين البلدين”.

وأوضحت المصادر، أن الإنتاج السعودي سيستمر، من الوفرة، عبر أنابيب تستخرج من ميناء الزور ولن يتوقف، موضحة أن إنتاج شركة “شيفرون” في الكويت سيتم ضمن امتيازات تم الاتفاق عليها، ولمدة 5 سنوات، يتم بعدها النظر في تمديد عملها من عدمه، ولن ينتهي بانتهاء هذه المدة فورا.

وأشارت المصادر إلى أن بنود الاتفاقية تضمنت امتيازات تحقق مصالح الكويت وفق قوانينها وأنظمنتها، وأن هناك مساع لعودة الإنتاج بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن الإنتاج سيحتاج إلى وقت، وذلك لإعادة تأهيل الآبار وصيانتها، بسبب توقفها عن الإنتاج لفترة طويلة، حيث ستجرى عملية “انعاش” للآبار فور بدء الإنتاج لعودته بشكل تدريجي.