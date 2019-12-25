عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019م

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

الحداثة

محتجون يطالبون بإقالة اللجنة الأمنية بالبحر الأحمر

صغيرون: تشكيل لجنة للتحقق من امتلاك رموز النظام المباد للجامعات الخاصو

ترتيبات لبيع خبز بأسعار تجارية

صندوق النقد الأجنبي: الأوضاع الاقتصادية في السودان لا تزال صعبة

مسؤول بالتعليم العالي: الدعم الحكومي للوزارة لا يتجاوز 2%

مجلس الوزراء يجتمع غدًا لإجازة المسوّدة النهائية لموازنة 2020

بدء إجراءات علاج الجرحى والمصابين على نفقة الدولة

التيار

جهاز لتشويش المكالمات بمقرّ إقامة المخلوع بسجن كوبر

مناوي للتيّار: بعد تشاد نسعى لضم مصرو إثيوبيا لوساطة السلام

عشيّة تصدير الذهب..الدولار يوالي هبوطه

الحرية والتغيير تطلب من الوساطة استبعاد غير حاملي السلاح من التفاوض

مطالب بمراجعة قوانين وهياكل نظام التحصيل

الشرطة: خطة أمنية لتأمين أعياد ديسمبر والكريسماس

التيار تكشف بنود اتفاق السلام النهائي لمسار الوسط

الرأي العام

الجيش: الدعم السريع ليست “شركة امنية” حتى يطلب المهدي خدماتها

اجتماع حاسم لمجلس الوزراء غداً لإجازة الموازنة

الشيوعي : الحد الادنى للأجور 26 الف جنيه

اليوم التالي

أمران بالقبض على عبد الحي يوسف في بلاغي الثراء الحرام والبوشي

إبراهيم الشيخ لـ “اليوم التالي” إقالتي من مجلس قوى التغيير “شتلة”

خطاب من حمدوك للشعب إحياءً لذكرى الثورة اليوم

“العدل والمساواة”: عدم إطلاق الأسرى يشكك في قدرة الحكومة على السلام

اجتماع حاسم لمجلس الوزراء غداً لإجازة موازنة 2020

الحكومة و “الجبهة الثورية” توقعان بجوبا اتفاقاً نهائياً حول “مسار الوسط”

أخبار اليوم

اتفاق على مسار الوسط والحرية والتغيير تطالب باستبعاد غير حاملي السلاح

مجلس الوزراء يحدد الخميس لحسم أمر الموازنة وإجازتها

تعليق مفاوضات السلام ليومين وحميدتي يعود للبلاد

انتصار صغيرون : خريجي كليات الطب يعملون سائقي ركشات وترحال

وزير الأوقاف يكشف عن وجود تعدي وفساد في وزارته ويعد بتخصيص قطعة أرض لأطفال السرطان

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الوطن

تعليق المفاوضات وتوقيع اتفاق “سلام الوسط”

اختطاف وتعذيب مسؤول بالهيئة القومية للإذاعة والتلفزيون

مجلس الوزراء يجيز الموازنة غداً

لجنة تحقيق “فض الاعتصام” تدعو لعدم الالتفات للشائعات

آخر لحظة

السُلطات تفشل في التشويش على هاتف البشير

الشيوعي: موازنة 2020 تُعبِّر عن الثورة المضادة

صغيرون: جهات وراء اعتصامات واحتجاجات الطلاب

تحديد مخابز تنتج (عيش) غير مدعوم

التوم هجو: توقيع مسار الوسط خاطب جذور الأزمة

القبض على الداعية مزمل فقيري

وزير الإعلام لآخر لحظة: بيئة التلفزيون طاردة

السودان يكسب حكم قضائي ضد شركة فرنسية

اتحاد المحامين يرفض تسليم النقابة إلى لجنة التفكيك

التغيير تطلب من الوساطة استبعاد غير حاملي السلام من التفاوض

جبريل: عدم إطلاق الأسرى يشكّك في صدق الحكومة

السوداني

الخارجية تتجّه لإغلاق سفارات

اجتماع حاسم لمجلس الوزراء غدًا لإجازة الموازنة

الثراء الحرام تحقق مع عبد الباسط حمزة وعطا المنان

التوقيع على اتفاق سلام نهائي بشأن مسار الوسط بجوبا

محاكمة بحرينية تلغي حكمًا بدفع السودان تعويضًا لشركة فرنسية

وزيرة التعليم العالي: كثير من الأطباء يعلمون سائقي ركشات

كمال الجزولي: القضاء السوداني لا يستطيع محاكمة البشير في جرائم دارفور

مبارك الفاضل: العدالة أصبحت مرتعًا لتصفية الحسابات الشخصية

الانتباهة

تطوّرات مثيرة بمفاوضات سد النهضة

صغيرون: خريجو طبّ يعملون سائقي ركشات وترحال

التحقيق في اختفاء عضو بلجان المقاومة ببحري

اعتقالات عشوائية في جوبا عشية الكريسماس

التوقيع على أوّل اتفاقٍ بين الحكومة والحركات المسلّحة

تراجع قليل في أسعار الدولار إلى 88″ جنيهًا

التحقيق ي تعرّض موظف بهيئة البث للتعذيب

الحكومة تعتذر للمسيحيين بشأن سياسات ظالمة وخرقاء

مجلس الوزراء يجيز الشكل النهائي للموازنة غدًا

السوداني الدولية

قبل إجازة الموازنة..صندوق النقد الأجنبي يوصي برفع الدعم

حلّ الشعبة المختصة يوقف تصدير الحبوب الزيتية

مجلس السيادة: بدأنا تفكيك الوطني فعليًا

الأمام الصادق المهدي يحتفل اليوم بمرور 84″ عامًا على ميلاده

ترتيبات لتحديد مخابز لبيع الخبز غير المدعوم

والي الجزيرة: ثورة ديسمبر وحّدت وجدان الشعب

القوات المسلّحة تجدّد التزامها بحماية الدستور

التعايشي: متفائلون بنتائج التفاوض

60 مليون دولار تمويل بنك التنمية الأفريقي لقيام مسلخ للصادر