اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎم اﻟﺴﺠﻮن ومصادر تكشف السبب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻓﻲ ﺗﻄﻮﺭ ﻻﻓﺖ ﺃﻟﻘﺖ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﺃﻣﺲ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﺳﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺍﻟﻔﺮﻳﻖ ﺃﺑﻮﻋﺒﻴﺪﺓ ﺳﻠﻴﻤﺎﻥ . ﻭﺃﺭﺟـﻌـﺖ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﻣﻄﻠﻌﺔ ﻓﻀﻠﺖ ﺣﺠﺐ ﺍﺳﻤﻬﺎ وفقًا لما نشرته صحيفة ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ الصادرة اليوم الاربعاء، ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﻋـﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﻮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﺒﻼﻍ ﺍﻟﻤﻔﺘﻮﺡ ﻓﻲ ﻣﻮﺍﺟﻬﺘﻪ ﺑﺸﺄﻥ ﺇﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑﺎﻟﺘﻮﺭﻁ ﻓﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪﺓ ﻧﺰﻳﻞ ﻣﺤﻜﻮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ ﺍﻟﻤﺆﺑﺪ ﻋﻘﺐ ﺍﺩﺍﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺍﻹﺗﺠﺎﺭ ﺑﺎﻟﻤﺨﺪﺭﺍﺕ. Advertisements وفي وقت سابق، كانت نيابة مكافحة الفساد قد دونت بلاغَا ضد مدير الشرطة الأسبق ووالي الخرطوم السابق هاشم عثمان الحسين، ومدير السجون السابق أبو عبيدة سليمان، والمدير التنفيذي لإدارة السجون والإصلاح العقيد محمد آدم، بعد اتهامهم بتهريب محكوم بالسجن المؤبّد إلى القاهرة. المادة السابقة تحديات تواجه حكومة حمدوك المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 25 ديسمبر 2019م

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