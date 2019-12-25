تحديات تواجه حكومة حمدوك

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

جاءت حكومة حمدوك على اعقاب ثورة شعبية عارمة اطاحت بالطاغية المستبد ونظامه الفاسد ، وكانت الجماهير قد ضاقت ذرعا بفساد الحكام وظلمهم وتوالى الازمات اذ اشتدت الضائقة الاقتصادية وزادت معاناة الناس مع الندرة المستمرة فى الوقود والنقود وعاش الناس أزمة طاحنة فى الخبز اضافة الى الزيادة المضطردة فى سعر الصرف وانعكاس انخفاض قيمة جنيهنا على الوضع العام فى البلد ، كل ذلك كان من مسببات خروج الناس ضد البشير واشتعال الثورة عليه واستمرارها الى ان توجت باسقاطه.

وجاءت حكومة الثورة بعد مخاض عسير وصراع مع هذا الواقع المأزوم فسعت الى تغييره واجتهدت ان تحل الازمات وصبر الناس عليها ولم يتبرموا لكن الوضع مازال فى سوئه بل انه ازداد سوءا فى بعض الجوانب مع الإقرار بان بعض المشاكل قد تعالجت فمثلا ليس هناك الان أزمة فى النقود وقد استعاد النظام المصرفى ثقة الناس فيه مما ساعد فى ازالة تشوهات كثيرة كانت ظاهرة فى الوسط التجارى ، وتعالجت نسبيا مشكلة الوقود فالبنزين مثلا أفضل بكثير من السابق وغاز الطبخ متوفر الان ولايشتكى احد من ندرته كما ان الجازولين وإن لم تحل مشكلته فالوضع نسبيا أفضل من الماضى .

لكن لابد من الوقوف عند ازمات ما زالت مستفحلة وهى التى سوف تشكل تحديات كبرى لحكومة حمدوك وما لم تضع لها حلا فان الاوضاع لا تستقيم لها واذا اخذنا سعر الصرف مثلا فها هو جنيهنا يواصل الانهيار ويصل الى تدن غير مسبوق قط ، اما السوق فقد إشتعل نارا ولم يعد بمقدور الناس توفير ضرورياتهم ناهيك عن الكماليات ، واذا تحدثنا عن المواصلات فنجد انها مازالت تؤرق الناس ولم تفلح الجهود المختلفة فى وضع حد لهذه المشكلة ومع تقدير الناس لخطوة تسيير القطار كتجربة لحل جزئى إلا ان الناس مازالت تعانى من عوائق فى هذا الباب فما زال اصحاب المركبات لايلتزمون بالتعريفة ولا يكملون خطوط السير المعروفة مما يترتب على ذلك المزيد من التكاليف على الناس والرقابة الرسمية غائبة تماما مثلما غابت الرقابة الذاتية ، أما عن الخبز فقد ظلت احد الازمات التى استعصت على الحل وهاهى البلد تعانى نقصا فى الخبز فطوابير الناس بالعشرات أمام المخابز وفى بعض المناطق بصورة يومية ووزن الرغيفة دائما دون الحد المعقول ولايعلم الناس متى تتم معالجة هذه المشكلة .

ايضا تواجه حكومة حمدوك مشكلة عدم التناغم بين مكونانها فهاهم شباب الحرية والتغيير ينتقدون بشدة السيد وزير المالية وخطة الموازنة وما صاحبها من حديث ونقيضه عن رفع الدعم وزيادة المرتبات وهذا غير كلام الباشمهندس عمر الدقير عن الوعود الخلب من الداعمين وخطأ التعويل عليهم فى امر الموازنة والى غير ذلك كثير من تحديات تواجه حكومة حمدوك وعقبات تعترض طريقها وما لم تتخلص منها فلن يستقيم امرها .