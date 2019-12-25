افادات خطيرة جدا لموسى هلال

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

من الظلم الفادح ان يتم حبس إنسان جورا وان لاينصفه الجميع وان يظل طوال مدة حبسه بعيدا عن تحقيق العدالة يشعر بالتآمر عليه حتى ممن يفترض فيهم ان يكونوا قريبين منه عارفين ببراءته وتعرضه للظلم .

وممن سجنوا وشاب قضيتهم كثير من الغموض زعيم قبيلة المحاميد الشيخ موسى هلال الذى يقبع فى السجن منذ مدة قبل سقوط النظام البائد وحتى الان هو فى الحبس رغم مطالبات اهله ان تتم محاكمته او اخلاء سبيله

وفى حديث خطير جدا ادلى به زعيم قبيلة المحاميد موسى هلال لصحيفة السودانى الدولى الصادرة امس الثلاثاء عن ظروف اعتقاله ووضعه فى الحبس ايام الحكم البائد فى حديثه هذا ادلى السيد موسى هلال بافادات بالغة الخطورة لابد ان نطلع عليها ويلزم ان يتم تحقيق فورى فيها لمعرفة الحقيقة ومعاقبة أى شخص يثبت تورطه فى هذه المشكلة ، ولننظر معا فى هذه الافادة وماذا قال هلال

كشف زعيم قبيلة المحاميد رئيس مجلس الصحوة العسكري في دارفور، موسى هلال تفاصيل حياته داخل الزنزانة المنفردة التي اودعته فيها السلطات بعد اعتقاله في معقله بمستريحة بولاية شمال دارفور في اكتوبر 2017.

ودحض هلال من داخل معتقله ما يثار عن علاقته بذهب جبل عامر وثرائه، وكشف عن استيلاء رموز النظام السابق على ثروة الجبل.

واكد موسى هلال إنه ومنذ اعتقاله وحتى سقوط نظام المخلوع عمر البشير ظل حبيسًا في زنزانة منفردة.

وقال في تصريح لصحيفة السوداني الدولية الصادرة اليوم الثلاثاء، إن الزنزانة عبارة عن غرفة مظلمة على مدار الـ”24″ ساعة وبها فتحة صغيرة للتهوية تستخدم في إدخال الأكل والشرب، ما يضاعف من درجة الحرارة مع عدم وجود مراوح أو مكيفات، بجانب ذلك تنعدم العناية الصحية ونتعرص لأقسى أنواع الحرمان، بحجب الطعام لفترات طويلة، وجراء الجوع المتكرر أصبت بأمراض منها علة في القلب، كما أصيب أحد أبنائي بالغدة، ولكن بعد سقوط نظام الإنقاذ تغير الوضع مباشرة وتم تحويلنا إلى”برندات” واسعة بصحبة أربعة من أبنائي وأقربائي.

وأشار إلى أن أكلهم يحتوي على”موية فول” لوجبة الإفطار، وطائخ”الرجلة والفاصوليا في وجبة الغداء.

وتابع” نحرم من القهوة والشاي، ولم أتذوق طعم السكر طوال فترة اعتقالي مما سبب لي مضاعفات وأمراضًا بسبب سوء التغذية.

ووجه موسى هلال اتهامًا لنائب الرئيس المخلوع حسبو محمد عبد الرحمن بلعبه دورًا في الوقوف وراء حبسه.

وأضاف” لا مشكلة لي مع حميدتي في شخصه ومشكلتي الأساسية مع النظام السابق، والسبب في ذلك هو أنني ناهضت النظام السابق، وكونت جسمًا سياسيًا عسكريًا في العام 2013، وهو مجلس الصحوة العسكري وأهدافه معروفة ومن أهمها رتق النسيج الاجتماعي ومقاطعة سياسات النظام القبلية والدعوة للمصالحة والسلام”.

انه كلام بالغ الخطورة يستلزم التحرك الفورى من حكومة حمدوك والتحقيق فى الأمر واظهار الحقيقة .