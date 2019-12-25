تركيا تتهم بعض الدول الخليجية بعقد لقاءات مع حزب العمال الكردستاني

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
تتهم تركيا بعض دول الخليج بعقد لقاءات مع قادة حزب العمال الكردستاني، سعيا لاستخدامه ضد تركيا، محذرة أن هذا لن يبقى دون رد.
وبحسب وكالة “الأناضول”، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، عقب اجتماع للحكومة في المجمع الرئاسي في أنقرة، إن بعض الدول الخليجية تتواصل مع الملقب “كوباني” أحد قيادي حزب العمال الكردستاني في سوريا.
وأضاف “نرى أن بعض دول الخليج تعقد لقاءات مع كوباني سعيا لاستخدامه ضد تركيا وهذا لن يبقى بدون رد”.
وأكد أن العمليات العسكرية التركية في شرق الفرات لاتزال مستمرة، وأن عملية “نبع السلام” تمكنت من خلق بيئة سلام هادئة ومستقرة نسبيا في منطقتي رأس العين وتل أبيض شمالي سوريا.
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