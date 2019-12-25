رد فعل مفاجئ من السيسي على طفل طالب باتخاذ إجراء في المدارس

الخليج 365: طالب أحد الأطفال المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة، بأن يتم تدريس مادة “احترام الآخر” في المدارس والجامعات.

جاء ذلك أثناء احتفالية “قادرون باختلاف”، بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم الثلاثاء.

ورد الرئيس السيسي على طلب الطفل مهند، قائلاً “يا مهند هتتعمل فورا”.

وشارك السيسي في احتفالية “قادرون باختلاف” لأصحاب الهمم وذوي الاحتياجات الخاصة بمركز المنارة.

كما تفقد الرئيس المصري، معرض القافلة الطبية للكشف على ذوي الاحتياجات الخاصة والاطلاع على نشاط القوافل في هذا الإطار، معرض المرأة المعيلة للأطفال ذوي الهمم.

وأعرب السيسي عن بالغ تقديره للجهود المبذولة لرعاية وتمكين أبناء مصر من ذوي القدرات الخاصة أصحاب الهمم والعزيمة. المادة السابقة تصدر بيانا هاما بشأن منظمة التعاون الإسلامي وهذا ماقاله الملك سلمان السعودية تصدر بيانا هاما بشأن منظمة التعاون الإسلامي وهذا ماقاله الملك سلمان المقالة القادمة مقتل 35 مدنيا على الأقل في هجوم عنيف في بوركينا فاسو

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