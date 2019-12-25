في تطور لافت.. القبض على مدير عام السجون

في تطور لافت ألقت السلطات القبض أمس على مدير عام سجون السودان السابق الفريق أبوعبيدة سليمان.

وأرجعت مصادر – فضلت حجب اسمها – لمصادر، القبض على مدير عام السجون السابق بسبب البلاغ المفتوح في مواجهته بشأن إتهامه بالتورط في مساعدة نزيل محكوم عليه بالسجن المؤبد عقب ادانته في جريمة الإتجار بالمخدرات.

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وفي سياق منفصل وبحسب موقع صحيفة الجريدة، جددت محكمة جنايات الفساد والمال العام حبس وزير الصحة السابق د. مامون حميدة بعد أن أخلت نيابة الثراء الحرام والمشبوه سبيله، وأوضحت ذات المصادر أن نيابة جنايات الفساد جددت حبس حميدة على ذمة التحقيق في قضية تزوير عقد المستشفى الأكاديمي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)