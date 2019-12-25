“زيرو فساد” تدون بلاغاً ضد عبد الرحيم حمدي

كشفت نائب منظومة زيرو فساد إخلاص صلاح عن تحريك إجراءات جنائية في مواجهة وزير المالية السابق في عهد النظام البائد عبد الرحيم حمدي وعدد من النافذين لاستيلائهم على أراضي مصنع الغزل والنسيج وتورطهم في بيع 250 ماكينة جديدة تابعة للنسيج السوداني والتي تم بيعها كخردة للشركة الكورية.

ونوهت إخلاص بحسب موقع صحيفة الجريدة، إلى أن بيع مصنع النسيج أدى إلى تشريد 6 ألف عامل وموظف وأتهمت إخلاص، حمدي بالتورط في بيع مصنع النسيج السوداني ببور تسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)