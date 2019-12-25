التاريخ: 25-ديسمبر-2019 فى : أخبار 463 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصحة: * الحرية والتغيير تُهدِّد بالخروج للشارع وتحفَّظ على رفع الدعم * الحكومة و”الثورية” تُوقعان اتفاقاً نهائياً حول “مسار الوسط” * اتحاد المحامين يرفض تسليم النقابة إلى (لجنة التفكيك) * التعليم العالي: (32) كلية طب تُخرِّج طلاباً ليعملوا (سائقي ركشات) آخر لحظة: * السلطات تفشل في التشويش على هاتف البشير * الشيوعي: موازنة 2020 تُعبَّر عن الثورة المضادة Advertisements * صغيرون: جهات وراء اعتصامات واحتجاجات الطلاب * القبض على الداعية مزمل فقيري * وزير الإعلام لـ(آخر لحظة) بيئة التلفزيون طاردة الدار: * اختطاف وتعذيب مدير تنفيذي لامتلاكه ملفات فساد خطيرة * البرهان: القوات المسلحة عصية على “الاستهداف والشقاق” * لجنة التحقيق الوطنية المستقلة تدعو لعدم الالتفات للشائعات * اجتماع حاسم لمجلس الوزراء الخميس لإجازة الميزانية * محكوم بالسجن (20) عاماً ينهي حياته بسجن الهدى * اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان “العلم في حياتنا” للأساس وامتحان إحصاء واحتمالات للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الأربعاء الموافق 25 ديسمبر 2019م لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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