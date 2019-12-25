السعودية تصدر بيانا هاما بشأن منظمة التعاون الإسلامي وهذا ماقاله الملك سلمان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، الاستمرار في الإصلاحات الاقتصادية، والحرص على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، جدد الملك سلمان، خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء، التوجيه للوزراء والمسؤولين كافة بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشروعات تنموية واجتماعية.

ونوه الملك سلمان، بما أكده ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعد إعلان الميزانية العامة من استمرار الدولة ومضيها قدما بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتقدم في تنويع القاعدة الإنتاجية في الاقتصاد مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

من جانبه، شدد مجلس الوزراء السعودي، خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، برئاسة الملك سلمان، على أن “المنظمة تعد بيتا جامعا للعمل الإسلامي منذ تأسيسها عام 1969م، وصوتاً موحداً للأمة الإسلامية”، مشيرا إلى الدور الذي تضطلع به المنظمة وسعيها الدؤوب نحو تقوية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

وبين المجلس، أن “المملكة تتشرف باستضافتها لمقر المنظمة، ودعمها مع الدول الأعضاء والأمانة العامة، لتحقيق آمال وتطلعات شعوب الأمة الإسلامية”.