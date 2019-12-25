تركيا تهدد حفتر في حال لم يوقف هجماته على العاصمة طرابلس

الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية في تصريح له، اليوم الثلاثاء، أن على حفتر وقف هجماته (على طرابلس) وإلا ستتصاعد الأوضاع في مناطق مختلفة في ليبيا.

أنطاكيا – سبوتنيك. طالبت أنقرة الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر بوقف هجماته على العاصمة طرابلس، لافتة إلى إمكانية استصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات تركية لدعم حكومة الوفاق الليبية إذا اقتضت الحاجة.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، في مؤتمر صحافي، اليوم الثلاثاء “على حفتر وقف هجماته، وإلا سيتصاعد الوضع في مناطق مختلفة في ليبيا”، متابعا “سنواصل دعمنا لحكومة الوفاق الوطني الليبية”.

وأضاف كالين “قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة”.

وتابع الناطق باسم الرئاسة التركية “لا أحد يسعى لوقف حفتر الذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك روسيا، ومصر، والإمارات”، مشددا على ضرورة “وقف الاشتباكات في ليبيا بأقرب وقت ممكن”.

وأعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، اليوم الثلاثاء، أن قواته قامت بتدمير مدرعة تركية جنوب العاصمة طرابلس.