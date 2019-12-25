بسلاح مناسب… “أنصار الله” تسقط طائرة استطلاع للتحالف في اليمن

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
أعلنت جماعة “أنصار الله” ، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة استطلاع تابعة لقوات التحالف العربي في قطاع نجران جنوب غربي السعودية.
القاهرة – سبوتنيك. ذكرت قناة “المسيرة” الناطقة باسم “أنصار الله”، أن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف في مربع الشبكة بنجران.
ولم تورد القناة تفاصيل عن عملية إسقاط الطائرة أو السلاح المستخدم فيها، واكتفت بالقول إنه “مناسب”.
وكانت “أنصار الله” قد أعلنت، الجمعة الماضية، على لسان المتحدث باسم القوات المسلحة الموالية للجماعة، العميد يحيى سريع، تمكن الدفاعات الجوية من إسقاط طائرة استطلاعية للتحالف شرق جبل الأم بي سي في جيزان بـ”سلاح مناسب”، وذلك بعد أيام من إعلانها اسقاط طائرتين استطلاعيتين في منطقتي مربع الصوح والكسارة بمديرية كتاف شرق صعدة قبالة نجران.
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