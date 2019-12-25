تركيا تلوح باستخدام القوة العسكرية في ليبيا وتوجه تحذير إلى مصر والإمارات وروسيا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلنت الرئاسة التركية، أن البرلمان قد ينظر في تخويل استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا.

وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، في مؤتمر صحفي: “وفقا للأحداث الجارية في العالم، قد تظهر ضرورة في الحصول على تفويض استخدام القوات المسلحة التركية في ليبيا. هذه من صلاحيات البرلمان. وقد يتم اتخاذ القرار وفقا للظروف. ربما يكون ذلك على شكل تدريب عسكري وبعثات إنسانية، سنعمل على تقييم الوضع واتخاذ الخطوات اللازمة”، وذلك حسب وكالة “الأناضول” التركية.

وأكد قالن، أن البرلمان التركي يعمل في الوقت الراهن على وضع مشروع قانون لهذا التفويض، مطالبا الجيش الوطني الليبي بوقف هجماته على العاصمة طرابلس.

وقال: “قد نحتاج لإصدار مذكرة من البرلمان لإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا وفقا للحاجة… لا أحد يسعى لوقف حفتر الذي ينتهك اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك روسيا، ومصر، والإمارات”.