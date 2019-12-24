الحكم بالسجن والإبعاد لأجنبي يروج المخدرات بشارع النيل

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قضت محكمة مكافحة الإرهاب الخرطوم بالسجن (10) أعوام على أجنبي أدانته بتهمة ترويج المخدرات بشارع النيل الخرطوم، وأمرت بتغريمه مبلغ (10) ألف جنيه، وأمرت المحكمة بحسب صحيفة اليوم التالي – بإبعاده عن البلاد بعد قضاء مدة العقوبة وفقاً للمادة (22) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

وبحسب الاتهام بأنه بموجب معلومة توفرت لدى شرطة مكافحة المخدرات تفيد بنشاط المتهم في ترويج المخدرات بمنطقة شارع النيل، وبعد عمليات الرصد والمتابعة تم التأكد من نشاط المتهم، تم الإيقاع به متلبساً في كمين نصبته له المكافحة، ودونت في مواجهته بلاغاً تحت المادة(15أ) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)