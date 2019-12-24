حمدوك يخاطب الشعب السوداني مساء غدٍ (الأربعاء) بقاعة الصداقة

يخاطب رئيس مجلس الوزراء د. عبدالله حمدوك الشعب السوداني مساء غدٍ الأربعاء عبر خطابٍ جماهيري بقاعة الصداقة بالخرطوم وذلك ضمن فعاليات إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر السلمية المجيدة. وتهيب لجنة إحياء الذكرى الأولى لثورة ديسمبر بحسب سونا – جماهير الشعب السوداني والثائرات والثوار بتسيير المواكب إلى قاعة الصداقة وفقاً للمسارات المحددة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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