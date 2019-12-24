تشيلسي يستهدف نجم ريال مدريد

أكدت مصادر صحفية إنجليزية على أن ريال مدريد قرر التخلي عن لاعب وسط فريقه الإسباني إيسكو خلال انتقالات يناير المقبل.

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ووفقًا لما ذكرته تقارير صحيفة “ميرور” الإنجليزية، ريال مدريد يفكر في التخلص من إيسكو في يناير، وتشيلسي أبرز المهتمين به مقابل 44 مليون جنيه استرليني فقط.

وعلى حسب ما ذكر في موقع (hihi2) أوضحت التقارير أن ريال مدريد يستهدف لاعب وسط توتنهام كريستيان إريكسن ليكون بديل الإسباني في تشكيلة زين الدين زيدان.

الخرطوم(أخبار الخليج 365)