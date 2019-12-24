(34) مليون جنيه منحة ألمانية لكسب العيش بشمال كردفان

أوضح مدير مشروع دعم سبل كسب العيش وتوظيف الشباب بمنظمة بلان العالمية – السودان – قطاع كردفان إبراهيم علي حمودة ، أن منظمة بلان العالمية ـ السودان ـ قامت بتنفيذ المشروع الممول من المنحة الألمانية بحوالي 34 مليون جنيه سوداني خلال ثلاث سنوات من نوفمبر 2017 وحتى اكتوبر2020م.

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وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء إن المنحة تأتي للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وسط الشباب والشابات بولاية شمال كردفان عبر ترقية الاعتماد على النفس المرتبط بالإنتاج في مجال الزراعة والثروة الحيوانية ، وأضاف أن المشروع يستهدف 465 فرداً (325 شابة و 140 شابا) في عشر مجتمعات من إدارية خور طقت وهي (طقت الدونكي – الداجو – الإريت فوري – خور الدقيل- الكو – اللويب – الخرطة أولاد علي – العجاجيك والسنط) التي تنفذ أنشطتها بالتعاون مع الشركاء – وزارة الموارد والإنتاج (الزراعة والثروة الحيوانية) والمجلس الأعلى للشباب ومفوضية العون الإنساني بالإضافة للشريك الرئيسي، وهم المستفيدون في مجتمعات المشروع العشر.

وأشار بحسب سونا – إلى أن منظمة بلان العالمية منظمة طوعية عالمية، تنموية تهتم بالأطفال وليس لها أي انتماء أو أغراض سياسية أو دينية أو عرقية، تعمل جاهدة من أجل مناصرة و حماية حقوق الأطفال، وأضاف أن المنظمة بدأت في السودان عام 1977، وتعمل الآن في ولاية النيل الأبيض، ولاية كسلا، ولاية شمال كردفان، بالإضافة إلى مكتب الخرطوم وبرنامج دارفور وأخيراً حدث تحول في اهتمامات المنظمة بالشرائح الاجتماعية إذْ أضافت إلى اهتماماتها الشباب من الجنسين خاصة أولئك الذين لم يكملوا دراستهم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)