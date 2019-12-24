برشلونه سيحاول ضم نيمار مرة أخرى

التاريخ: 24-ديسمبر-2019 فى : رياضة 3 مشاهدة كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونه الاسباني سيعاود محاولاته من جديد من أجل ضم البرازيلي نيمار جونيور مهاجم باريس سان جيرمان وذلك في الصيف القادم وذلك على حسب ما ورد في موقع(kooora4live). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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