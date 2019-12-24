تعليق مفاوضات جوبا ليومين وحميدتي يعود للبلاد

عاد إلى البلاد ظهر اليوم قادماً من جوبا عاصمة دولة جنوب السودان التي تستضيف مفاوضات السلام بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالى رئيس وفد التفاوض وكان في استقباله بمطار الخرطوم اللواء إبراهيم جابر عضو مجلس السيادة الانتقالى وعدد من الوزراء والمسؤولين بالدولة.

وقال محمد حسن التعايشي عضو الوفد عضو مجلس السيادة الانتقالى في تصريحات صحفية بمطار الخرطوم عقب عودة الوفد أنه تم تعليق جولة التفاوض إلى يومين، وسنعود بعدها إلى جوبا لاستئناف التفاوض.

وأوضح أنه خلال هذه الجولة تم وضع موضوعات النقاش في كل المسارات وتوصلنا إلى شبه اتفاق في معظم هذه المسارات.

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وأشار بحسب سونا – إلى أن النقاش حول موضوع السلام في السودان ليس أمراً سهلاً ولكنه ليس مستحيلاً، مبيناً أن النقاش مع كل الأطراف كان جاداً ومسؤولاً وبناءاً وتوصلنا إلى تقدم في كل المحاور.

وقال إنه في مسار دارفور تم الاتفاق على شبه اتفاق حول الاتفاق الإطاري يشمل الخصوصيات المتعلقة بدارفور والموضوعات القومية.

وأكد رغبة الحكومة الحقيقية لمعالجة أسباب الحرب مضيفاً لذلك تناقشنا بعقل مفتوح حول إدارة الدولة .

وفيما يتعلق بمسار المنطقتين أبان أن هناك اتفاق كبير حول معظم نقاط المنطقتين مضيفاً وقعنا على اتفاق فيما يتعلق بمسار الوسط صباح اليوم .

وحول مسار الشرق أوضح أنه تم إمهال مسار الشرق ٢١ يوماً لإجراء مؤتمر أهل الشرق التشاوري ثم يعودوا بتوصيات المؤتمر ويتم النقاش حولها ويتم الاتفاق حولها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)