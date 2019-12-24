محكمة الاستئناف العليا البحرينية تلغي حكم تعويض السودان للشركة الفرنسية

أصدرت محكمة الاستئناف العليا المدنية بمملكة البحرين حكماً ألغت بموجبه حكم المحكمة المدنية الخامسة (الابتدائية) القاضي بإلزام وزارة الري والموارد المائية السودانية بدفع تعويض لصالح شركة الإنشاءات الدولية الفرنسية(SA)..

وتعود جذور القضية بحسب سونا – إلى خسائر تزعم الشركة الفرنسية أنها لحقت بها نتيجة توقف الأعمال في قناة جونقلي في ثمانينات القرن الماضي، حيث قامت الشركة الفرنسية من جديد برفع دعوى ضد وزارة الري والموارد المائية أمام المحاكم البحرينية منتصف العام الماضي، ومن ثمّ تحريك إجراءات تنفيذ بالحجز على الحسابات الخاصة بحكومة السودان لدى المصارف البحرينية، تم بموجبها تجميد بعض الحسابات والأصول الحكومية لصالح الدعوى، قامت وزارة الخارجية السودانية على إثرها بتشكيل فريق ضم وزارة العدل والمالية والري والموارد المائية وبنك السودان لمناهضة الدعوى قضائياً، تكللت جهوده بإستصدار حكم محكمة الإستئناف العليا بإلغاء الحكم الابتدائي وتحميل الشركة الفرنسية مصاريف الدعوى.

وتعد الخطوة نصر جديد للدبلوماسية السودانية، وبجهدٍ مقدر من سفارتنا بالمنامة، وتنسيق مُحكم مع وزارتي العدل والري والموارد المائية ومكتب المحامي عمر عثمان المرضي؛

الخرطوم (أخبار الخليج 365)